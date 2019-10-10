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انخفاض الصادرات الألمانية فى أغسطس يعزز المخاوف من الركود

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:26 ص
انخفاض الصادرات الألمانية فى أغسطس يعزز المخاوف من الركود صادرات_أرشيفية
رويترز

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كشفت بيانات اليوم الخميس أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في أغسطس مما يعزز توقعات بأن تراجعا في قطاع الصناعات التحويلية سيدفع أكبر اقتصاد أوروبي نحو الركود.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفضت 1.8% على أساس شهري بينما زادت الواردات 0.5 %.

وتقلص الفائض التجارى إلى 18.1 مليار يورو (19.88 مليار دولار) مقارنة مع 20.2 مليار يورو المعدل صعودا فى الشهر السابق.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم انخفاض الصادرات 1% وتراجع الواردات 0.2 %.

كما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 19.1 مليار يورو.

 


الصادرات الألمانية

الاقتصاد الأوروبى

الصادرات

رويترز

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