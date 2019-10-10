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انخفاض أسعار الأسماك اليوم.. والبلطى يبدأ من 15 جنيها والبورى بـ32 جنيها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:39 ص
انخفاض أسعار الأسماك اليوم.. والبلطى يبدأ من 15 جنيها والبورى بـ32 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 10-10-2019  تراجعا في عدد من الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

وتراجع سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 23 -27  جنيها، وانخفض سعر كيلو البلطى "2" ما بين 18- 22 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

 كما سجل سعر كيلو القشر بياض  55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسي 50-60 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

 وكما تراوح سعر البوري بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

 

 


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