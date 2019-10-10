انتشال جثة شاب من مياه الساحل أسفل كوبرى النقل بمنطقة القابوطى فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

انتشل رجال الإنقاذ النهرى، جثة شاب يناهز السابعة عشر من عمره، بمياه الساحل أسفل كوبرى النقل بمنطقة القابوطى مجهول الهوية، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طافية على سطح مياه الساحل أسفل كوبرى النقل بمنطقة القابوطى جنوب ببورسعيد .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة.