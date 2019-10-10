سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

انتشال جثة شاب من مياه الساحل أسفل كوبرى النقل بمنطقة القابوطى فى بورسعيد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:59 م
انتشال جثة شاب من مياه الساحل أسفل كوبرى النقل بمنطقة القابوطى فى بورسعيد انتشال جثة - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشل رجال الإنقاذ النهرى، جثة شاب يناهز السابعة عشر من عمره، بمياه الساحل أسفل كوبرى النقل بمنطقة القابوطى مجهول الهوية، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، إخطار النيابة العامة  لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة  طافية على سطح مياه الساحل أسفل كوبرى النقل بمنطقة القابوطى جنوب ببورسعيد .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة.

 

 


انتشال جثة ببورسعيد

بورسعيد

اخبار بورسعيد

النيابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة