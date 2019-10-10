اليمن يدين العدوان العسكرى التركى شمال شرق سوريا

عدن أ ش أ

أدانت الجمهورية اليمنية، العمليات العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنها تعد انتهاكا لسيادة واستقلال الأراضى السورية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الخميس - "إن هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكاً لسيادة واستقلال سوريا وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين، ومخالفاً للقانون الدولي".

وأضافت "أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدى إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية فى محاربة التنظيمات الإرهابية"، مؤكدة دعم اليمن للدعوة الطارئة لعقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.