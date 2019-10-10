الوادى الجديد أفضل مشتى فى مصر.. طبيعة ساحرة وسياحة علاجية مجانية "صور"

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

محافظة الوادى الجديد هى الوحيدة التى لا تغيب شمسها طوال شهر العام حتى فى فصل الشتاء، وتخلو تماما من الرطوبة، مما يجعلها من أفضل المشاتى نظرا لارتفاع درجات الحرارة طوال شهور الشتاء وعدم وجود رطوبة فى الجو بسبب طبيعتها الصحراوية، بالإضافة لكونها من أهم المقاصد لسياحة السفارى وتضمنها العديد عدد من المزارات السياحية والبيئة التى لا تتكلف نفقات كبيرة، ومن أهم تلك المزارات قرية القصر الإسلامية ومدينة بلاط القديمة والصحراء البيضاء والمواقع الأثرية والمعابد النادرة بالإضافة لسياحة الاستشفاء والعلاج بمياه الآبار الساخنة والرمال الكبريتية.

وتتميز محافظة الوادى الجديد بسهولة مواصلاتها وانخفاض سعرها نسبيا مقارنة بطول المسافات التى تبعدها عن محافظات القاهرة والإسكندرية وباقى محافظات الجمهورية، حيث توجد شبكة مواصلات برية بجداول ثابتة طوال اليوم وتستخدم أحدث السيارات المزودة بالواى فاى ووسائل الراحة والترفيه ولا تتعدى سعر التذكرة 200 جنيه كما توجد رحلات طيران جوى إلى مطار الخارجة ثلاثة أيام فى الأسبوع بتكلفة لا تزيد عن 1400 جنيه للتذكرة ذهابا وعودة.

ومن أهم المزارات بالمحافظة فى فصل الشتاء هى:



- قرية القصر الإسلامية الواحات الداخلة

الدخول إليها مجانى وتمثل النموذج الوحيد الباقى للمدن الإسلامية والعمارة المدنية فى العصر العثمانى، وتبعد حوالى ٣٠ كيلو عن مدينة موط وتتميز المدينة باحتفاظها بعددٍ كبير من النصوص الإنشائية والوثائق التاريخية، التى تمثل مصدرًا مهمًا للتعرف على تاريخ هذه القرية الهامة وهى أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية بالواحات عام ٥٠ هجرية.

منطقة بئر الجبل الواحات الداخلة

ويعتبر من أشهر الآبار الكبريتية والمعدنية وتستخدم مياهه الساخنة للاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم وهو يعتبر من أهم عيون العالم الكبريتية ولها خواص تشفى المفاصل والجهاز التنفسى وأشهرها بئر الجبل التى تصل درجة حرارتها ٦٠ درجة مئوية ويخضع البئر لإشراف كامل من الجهات المختصة لتنفيذ البرامج العلاجية بأرخص التكاليف، حيث يقصده المرضى وخاصة الأجانب وكذلك المصريون.

- بئر ناصر السياحى بالخارجة

والدخول إليه مجانا ووسائل المواصلات إليه متاحة عبر خطوط القرى بسيارات السرفيس العادية ويقع بمنطقة قرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، وهو أحد الآبار الساخنة والذى يمثل أحد أهم المزارات البيئية بالخارجة.

الصحراء البيضاء - الفرافرة

تقع فى على بعد 45 كيلومترا إلى الشمال من واحة الفرافرة على مسافة حوالى 500 كيلومتر من القاهرة وتم إعلانها محمية طبيعية فى عام 2002 وسميت بالصحراء البيضاء لأنها تملك اللون الأبيض الذى يغطى معظم أرجائها، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلومترات مربعة، وتملك أيضا صخرة ضخمة طباشيرية، تحتوى الصحراء على العديد من التشكيلات التى تم إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية فى المنطقة، وتعد واحة الفرافرة والصحراء البيضاء المكان النموذجى للزيارة لهواة السفارى ومحبى السياحة البيئية وطلاب المدارس فى وتعد موقعا نموذجيا لرحلات التخييم.

حدائق الحيوان بالداخلة والخارجة

وهى حدائق تم إنشاؤها بواسطة مجموعة من الشباب بدأت فى الداخلة ثم استكملت بالخارجة والتى تضم مساحات كبيرة من المتنزهات والمسطحات الخضراء بجانب عدد من الحيوانات والطيور والزواحف التى يستمتع الأطفال برؤيتها ويطلق على الحدائق اسم البدر بأن نسبة لموقعها بالداخلة التى تقع بالقرب من قرية الجديدة فى موقع بيئى متميز، وتم إنشاء النسخة الثانية منها فى العام الماضى بالخارجة بالقرب من مطار الخارجة الجوى بدعم وتيسيرات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

مدينة بلاط الإسلامية

تعتبر مدينة بلاط الإسلامية، من أقدم المدن ذات الطوابع الإسلامية النادرة، التى ترجع إلى العصر العثمانى، وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية، وتقع هذه المدينة على بعد 35 كيلو من مدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، ويعتبر أقدم تاريخ تعود إليه المدينة 1163هـ، ويرجع تاريخ المدينة إلى العصر العثمانى وذلك لعدة أسباب فمثلا عمارة المدينة والطرز المعمارية التى شيدت عليها المدينة ترجع إلى العصر العثمانى، إضافة إلى الأعتاب الخشبية التى تعلو مداخل المنازل.

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مقر للبلاط الملكى فى العصر العثمانى، كان يوجد بالقاهرة أيام الحكم العثمانى للبلاد.

معبد هيبِس بالواحات الخارجة

والدخول إليه بتذكرة زهيدة لا تتجاوز 5 جنيهات وهو من أهم المعابد المصرية والمزارات السياحية فى جمهورية مصر العربية وتحديدا فى محافظة الوادى الجديد على بعد نحو كيلومتر واحد شمال مدينة الخارجة.

وترجع أهمية هذا المعبد كونه يمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية كما أنه يعتبر من أهم المعابد المصرية حيث أنه المعبد المصرى الوحيد المتبقى من العصر الصاوى الفارسى وشيد لعبادة الثالوث المقدس (آمون- موت -خونسو).

مقابر البجوات بالخارجة

والزيارة لها مجانا ويرجع تاريخها إلى القرن الثانى الميلادى والى عصور اضطهاد الأقباط فى الفترة من 325 ميلادية وامتد تاريخها إلى 600 ميلادية، وكانت تستخدم مدينة البجوات كمقابر للأقباط الفارين من الاضطهاد الرومانى وكذلك كمساكن لهم وللعبادة أيضاً حيث كان يمارس فيها الأقباط صلواتهم وبها كنيستان من أقدم الكنائس فى مصر وهم كنيسة السلام وكنيسة الخروج مسجل عليهم بالتصوير قصص دينية ترجع إلى العهد القديم مثل قصة خروج اليهود من مصر وقصة فلك نوح والفتية الثلاثة أما كنيسة السلام مسجل عليها علامات مثل علامة الصليب على شكل علامة العنخ وقصص دينية تنتمى إلى العهد الجديد، أهمها هروب الأسرة المقدسة إلى مصر وما زالت هذه الصور تحتفظ ببريق ألوانها رغم مرور أكثر من 1300 سنة عليها.

قرية حسن فتحى مركز باريس

قام بالشروع فى بنائها عام 1967قام المهندس الفنان حسن فتحى لتكون قرية نموذجية للمهجرين على بعد حوالى 85 كيلومترا جنوب مدينة الخارجة واختار مكان أشبه ببانوراما تطل من أعلى على مدينة باريس والمنطقة الأثرية شمس الدين وجبل طفنيس وعلى المزارع القريبة من القرية النموذجية، وقد استخدم المهندس الفنان الخامات المتاحة فى المنطقة وهو الطوب اللبن فى عمل لوحة فنية ما أروعها وتتكون القرية من فيلات وسوق تجارى وثلاجة لحفظ الخضراوات ومقهى ومسرح وحديقة للأطفال ومحلات تجارية وبعض المنازل بالقرب من السوق التجارى واعتمدتها وزارة الثقافة مؤخرا لتكون متحفا ومرسما بيئيا مفتوحا.



احد-المنتزهات-الشتوية



احدي-رحلات-السفاري



اخد-المقابر-الفرعونية-بالوادى-الجديد



اشكال-بديعة-في-كهف-الجارة



اشهر-صخور-الفرافرة_1



التخييم-في-الصحراء-البيضاء



الصحراء-البيضاء-بالفرافرة



القصر-الإسلامية



بلاط-الإسلامية



تشكيلات-صخرية-داخل-الكهف



تكوين-طبيعي-من-الصخور



تكوين-ما-قبل-التاريخ-بالكهف



جبل-الكريستال-بالفرافرة



حديقة-حيوان-البدر-بان-بالداخلة



داخل-كهف-الجارة_1



داخل-معبد-هيبس



رعي-الابل-في-عزيب-الحفر-بالفرافرة



رمال-ثلجية



روعة-الطببعة-ليلا-في-الصحرا-البيضا



سياحة-السفاري-بالفرافرة



سياحة-السفاري-والتخييم-بالوادي-الجديد



شعب-كريستالية-داخل-كهف-الجارة



صخرة-الجمل-بالفرافرة



طريق-الكباش-بمعبد-هيبس



عزيب-الحفر-بالفرافرة_1



عين-السرو-السحرية-بالفرافرة



عين-السرو-لا-تتدفق-الا-لزائرها



قرية-حسن-فتحى-بمركز-باريس



قرية-حسن-فتحى-من-الجانب



محمية-الصحرا-البيضا



مدخل-كهف-الجارة



مشهد-ليلي-للنجوم-في-الصحراء-البيضاء



معبد-هيبس-بالخارجة



معصرة-الزيتون-بالقصر