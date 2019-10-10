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النيابة تصرح بدفن طفل لقى مصرعه فى حادث حريق بقرية منيا القمح

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:13 ص
النيابة تصرح بدفن طفل لقى مصرعه فى حادث حريق بقرية منيا القمح إسعاف - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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صرحت النيابة العامة بمركز منيا القمح، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل عمره 3 سنوات، لقي مصرعه في حريق نشب بمنزل بالطابق الثالث بقرية الجديدة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية الجديدة مركز منيا القمح.

انتقل إلى موقع البلاغ العقيد محمود مرسي، مأمور مركز منيا القمح، والرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وتبين نشوب حريق بعقار مكون من 4 طوابق، ونشب الحريق في الطابق الثالث، بدأ من الصالة وامتد إلي باقي الطابق، ويرجح أن يكون ماسك كهربائي.

وأسفر الحريق عن مصرع طفل يدعي" عبد الله أ" عمره 3 سنوات، متأثرا بإصابته.


النيابة

تصريح دفن

مصرع طفل

مينا القمح

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