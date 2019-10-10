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"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:04 ص
"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن محصول العنب ـ صورة أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة  العنب والجوافة، إلى 119 ألف طن منذ بدء موسم تصدير المحصول وحتى 2 من الشهر الجارى، منها العنب إلى 113 ألف طن، ومحصول الجوافة إلى 6 آلاف و224 طنا، وجارى الشحن والتصدير.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع صادرات العنب والجوافة بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، لافتا إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدًا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد  تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 


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اخبار

اليوم السابع بلس

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