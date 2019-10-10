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الرى تنظم ندوة للتوعية بترشيد المياه فى مدارس السيدة زينب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:08 م
الرى تنظم ندوة للتوعية بترشيد المياه فى مدارس السيدة زينب وزارة الموارد المائية والرى
أسماء نصار

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نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الثقافة ندوة توعية مائية تحت شعار " ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"، لطلبة المدارس بالسيدة زينب.

وقد تناولت الندوة التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.

وتم التأكيد على ضرورة الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتوعية المواطن بترشيد المياة  فى ظل ما نواجهه من تحديات خاصة بالنُدرة المائية وإتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات وخصوصا مع ما نواجهه من معدلات زيادة السكانية كبيرة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالإعداد والتجهيز لأسبوع القاهرة الثانى للمياة المقرر عقده خلال الفترة 20-24 أكتوبر الحالى، الذى يتم تناول كل الأبحاث المعنية بكيفية مواجهة الندرة المائية، وأيضا عرض تجارب المزارعين الناجحة ويأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياة بمحاورها الأربعة ( تنمية الموارد المائية ، تحسين نوعية المياة، ترشيد المياة، تهيئة البيئة المحيطة).
 


الرى

ترشيد المياه

خطة التوعية

المياه

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