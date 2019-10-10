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الذهب يرتفع إلى ذروة أسبوع فى ظل توتر بشأن التجارة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:11 ص
الذهب يرتفع إلى ذروة أسبوع فى ظل توتر بشأن التجارة الذهب
رويترز

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بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى فى أسبوع اليوم الخميس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، فى الوقت الذى أقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا عقب تقارير متناقضة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وربح الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1506.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ إلى المستوى المرتفع البالغ 1516.77 دولار فى وقت سابق من الجلسة وهو الأعلى منذ الثالث من أكتوبر.

وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1511.80 دولار للأوقية.

وقال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن واشنطن ستصدر قريبا تراخيص تسمح لبعض الشركات الأمريكية بتوريد سلع غير حساسة إلى هواوى تكنولوجيز الصينية.

وقال تقرير لبلومبرج إن البيت الأبيض يدرس طرح اتفاق عملة مع الصين، مما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق جزئى بين البلدين وساعد فى تعزيز الأصول المرتفعة المخاطر.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست فى وقت سابق من الجلسة أن وفدا صينيا يعتزم مغادرة واشنطن بعد يوم واحد فقط من الاجتماعات التى تُعقد على مستوى الوزراء، بدلا من الجمعة كما كان مقررا، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض، لكن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلا من ذلك الحين.

ويستخدم المستثمرون الذهب فى العادة للتحوط فى مواجهة الضبابية السياسة والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.72 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1684.91 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 891.49 دولار للأوقية.


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رويترز

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