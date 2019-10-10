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الجامعات السعودية: ندعم سوق العمل بـ2900 من طلبة المحاسبة سنوياً

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:11 م
الجامعات السعودية: ندعم سوق العمل بـ2900 من طلبة المحاسبة سنوياً وزارة العمل السعودية
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وجود ما يزيد عن 17 ألف طالب وطالبة فى تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس، حيث تدعم الجامعات سوق العمل بـ 2900 من طلبة المحاسبة سنوياً، الذى يشهد حراكاً كبيراً فى ظل النمو الاقتصادى الذى تشهده المملكة.

وأطلقت هيئة المحاسبين مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة فى مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرة "إثراء وتواصل"، وذلك تعزيزاً لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها فى نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة فى هذا التخصص المهم، حيث اختتمت الهيئة زيارتها لـ 7 جامعات فى مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحاً تعريفياً استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة فى كليات إدارة الأعمال فى الجامعات السعودية.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته للنجاح الكبير الذى حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين، الذى تسعى الهيئة خلاله إلى مد جسور التواصل معهم.

وأشار إلى أن إثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة فى كل ما يتعلق فى التخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول فى الهيئة والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم فى هذا القطاع المهم، مؤكداً أن الهيئة استقبلت العديد من طلبات الزيارة من الجامعات وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "إثراء وتواصل" التى ستكون قريباً بإذن الله تعالى.

وأكد المغامس فى ختام حديثه أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة، حيث يأتى ذلك نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالى فى سوق العمل خاصة فى ظل التوجه الذى تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين فى توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التى وقعت مؤخراً.

 


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