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التعليم: 195 جنيها رسوم مراجعة بيانات المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة 2020

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:37 م
التعليم: 195 جنيها رسوم مراجعة بيانات المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة 2020 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف، التى بدأت فى استقبال بيانات المعلمين والإداريين والعمال فى مسابقة الـ 120 ألف أن الرسوم المقررة لفحص ومراجعة بيانات وأوراق المتقدم للمسابقة، عبارة عن 195 جنيه  لكل من المعلمين والاداريين والعاملين  وللطالب 100 جنيةمصرى، ومجانا للمتطوعين، مقابل الخدمات المقدمه للتحقق من صحة البيانات المستندات من الجهات المختصة.
 
وتابعت الوزارة أن الشخص الذى لم ينتهى من تأدية الخدمة العامة أو الخدمة العسكرية يمكنه التسجيل، من خلال استخراج إفادة من الجهة التي تؤدي فيها الخدمة العامة أو إدارة التجنيد ورفعها على البوابة لحين استكمال فترة الخدمة، وتحديث بياناته فى وقت لاحق.
 
وأطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لاستيعاب والتعاقد مع 120 الف معلم وإدارى وعمال.

 


وظائف التربية والتعليم

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

مراحل التوظيف فى مسابقة العقود المؤقتة

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

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