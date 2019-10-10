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التعليم توضح كيفية تعامل المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة مع الرقم السرى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:29 م
التعليم توضح كيفية تعامل المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة مع الرقم السرى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن شكاوى المتقدمين مسابقة عقود التربية والتعليم 2020، الخاصة بعدم وصول الرقم السرى الخاص بالمتقدم أنه يتم إرساله للمتقدم من جانب البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم.
 
وأوضحت الوزارة التربية والتعليم، أنه حالة عدم وصول الرقم السرى، يجب على المتقدم التأكد من التسجيل الصحيح للبريد الإلكترونى، بالاضافة إلى البحث فى صندوق البريد العشوائى أو المحظور الموجود في البريد الالكترونى للمعلم، وفى حالة ظهور رسالة يوجد خطأ في الرقم السرى، سيكون ذلك بسبب طلب المتقدم إرسال الرقم السرى أكثر من مرة، حيث أن الرقم يتم تغيره تلقائيًا بكل مرة، ولذا على المتقدم التأكد من إدخال الرقم السرى المرسل فى آخر بريد إلكترونى.
 
وأطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لاستيعاب والتعاقد مع 120 الف معلم وإدارى وعمال.
 
 

 

 


وظائف التربية والتعليم

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

مراحل التوظيف فى مسابقة العقود المؤقتة

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

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