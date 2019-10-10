التعليم تخصص رقما للرد على استفسارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة 2020

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تفعيل خدمة العملاء للرد على استفسارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين التى تستهدف التعاقد مع خريجين جدد لسد العجز فى المعلمين بالمدارس التى تعانى من عجز فى تخصصات كثيرة، على أن يتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى"

01211733363" للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالمتعاقدين، موضحة أن أيام العمل والرد من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع على أن تبدأ مواعيد العمل من العاشرة صباحا، حتى السادسة مساءً.