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التعليم تخصص رقما للرد على استفسارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة 2020

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:44 م
التعليم تخصص رقما للرد على استفسارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة 2020 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تفعيل خدمة العملاء للرد على استفسارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين التى تستهدف التعاقد مع خريجين جدد لسد العجز فى المعلمين بالمدارس التى تعانى من عجز فى تخصصات كثيرة، على أن يتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل.
 
وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى"
01211733363" للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالمتعاقدين، موضحة أن أيام العمل والرد من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع على أن تبدأ مواعيد العمل من العاشرة صباحا، حتى السادسة مساءً.
 
وأطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لاستيعاب والتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعمال.
 
 
 
 
 

 


وظائف التربية والتعليم

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

مراحل التوظيف فى مسابقة العقود المؤقتة

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

رقم خدمة العملاء لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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