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التحريات تكشف ملابسات مشاجرة الأسلحة النارية بالمنيب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:00 ص
التحريات تكشف ملابسات مشاجرة الأسلحة النارية بالمنيب مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة نشوب مشاجرة بين عائلتين بالمنيب، أن العائلتين تجمعهما خلافات سابقة، ووقعت بينهما مشاجرة فى الآونة الأخيرة، إلا أنها تجددت مرة أخرى.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، كما ضبط رجال المباحث بندقية آلية، كانت بحوزة أحد المتهمين.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب.

انتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحى إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين أفراد عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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مشاجرة بالأسلحة

مشاجرة بالجيزة

أمن الجيزة

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