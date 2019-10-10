التأمين الصحى: المنظومة الجديدة تضمن الرعاية الطبية لجميع المصريين بدون حد للعلاج

قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن النظام الجديد يعطى الحق لكل مصرى فى أن يحيا حياة صحية آمنه يلقى فيها كل الرعاية والاهتمام الصحى بدون حد أقصى.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى منشوراتها اليومية: " التأمين الصحى الشامل يعطى الحق لكل المصريين يعيشوا حياة صحية سليمة من خلال نظام تأمين صحى متكامل يستطيع تحقيق تغطية صحية شاملة لكل مواطن ويكفل الحماية المالية لغير القادرين.

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة انطلقت رسميا فى محافظة بورسعيد ويتم التسجيل للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى وهى السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.