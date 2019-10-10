البابا تواضروس يصلى تسبحة العشية فى كنيسة القديسين بمنطقة سارسيل بفرنسا

كتب أسامة عبد الحميد

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني تسبحة العشية في كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والبابا كيرلس بمنطقة سارسيل فى فرنسا، حيث استقبله هناك نيافة الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مارسيليا وطولون التي تتبعها الكنيسة بالإضافة إلى بوبوني عضو البرلمان الفرنسي عن منطقة سارسيل، وعمدتها السيد باتريك حداد.

وألقى نيافة الأنبا أثناسيوس كلمة عن ظروف شراء الكنيسة، كما ألقى كل من نائب المنطقة وعمدتها كلمة ترحيبية بقداسة البابا.

تأتي زيارة قداسة البابا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها أمس ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا، يرافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق شماس قداسة البابا.