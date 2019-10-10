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الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه بجسر السويس.. وحملة لمكافحة الكلاب الضالة بالسلام

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:52 م
الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه بجسر السويس.. وحملة لمكافحة الكلاب الضالة بالسلام إصلاح كسر ماسورة بحى السلام أول
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من إصلاح ماسورة المياه امام حديقة بدر بشارع جسر السويس، بحى السلام أول، حيث أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، أنه تم إعادة الشئ لأصله وردم الحفرة وتمهيد الطريق مرة أخرى أمام حركة المرور.
 
وفى سياق آخر أكد المحمدى، أنه تم تكثيف الحملات للقضاء على الكلاب الضالة وبالتعاون مع إدارة الطب البيطرى، حيث تم القضاء على الكلاب الضالة بمنطقة مساكن النيل E خلف مدرسة الشيماء ومساكن الجيزة وأطلس الجديد خلف سوق النيل.
 
وأضاف اللواء خالد المحمدى أنه فى إطار تفعيل الدور الميدانى فى كل المجالات التنفيذية التى تخدم المواطنين، من خلال المتابعة والتفتيش على المحلات التجارية والمواد الغذائية والمطاعم والمخابز واللحوم والمجمدات، تم تنفيذ حملة بالتعاون مع إدارة تموين السلام والطب البيطرى، بمنطقة منشية السد العالى أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والخارجين عن القانون.
 
مكافحة الكلاب الضالة بالسلام أول (1)
مكافحة الكلاب الضالة بالسلام أول 

مكافحة الكلاب الضالة بالسلام أول (2)
مكافحة الكلاب الضالة بالسلام أول

مكافحة الكلاب الضالة بالسلام أول (3)
مكافحة الكلاب الضالة بالسلام أول

مكافحة الكلاب الضالة بالسلام أول (4)
مكافحة الكلاب الضالة بالسلام أول

اصلاح كسر ماسورة بحى السلام أول (2)
اصلاح كسر ماسورة بحى السلام أول

اصلاح كسر ماسورة بحى السلام أول (3)
اصلاح كسر ماسورة بحى السلام أول 

اصلاح كسر ماسورة بحى السلام أول (1)
اصلاح كسر ماسورة بحى السلام أول 

 


السلام اول

الطب البيطري

جسر السويس

كسر ماسورة مياه

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