الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه بجسر السويس.. وحملة لمكافحة الكلاب الضالة بالسلام

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من إصلاح ماسورة المياه امام حديقة بدر بشارع جسر السويس، بحى السلام أول، حيث أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، أنه تم إعادة الشئ لأصله وردم الحفرة وتمهيد الطريق مرة أخرى أمام حركة المرور.

وفى سياق آخر أكد المحمدى، أنه تم تكثيف الحملات للقضاء على الكلاب الضالة وبالتعاون مع إدارة الطب البيطرى، حيث تم القضاء على الكلاب الضالة بمنطقة مساكن النيل E خلف مدرسة الشيماء ومساكن الجيزة وأطلس الجديد خلف سوق النيل.

وأضاف اللواء خالد المحمدى أنه فى إطار تفعيل الدور الميدانى فى كل المجالات التنفيذية التى تخدم المواطنين، من خلال المتابعة والتفتيش على المحلات التجارية والمواد الغذائية والمطاعم والمخابز واللحوم والمجمدات، تم تنفيذ حملة بالتعاون مع إدارة تموين السلام والطب البيطرى، بمنطقة منشية السد العالى أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والخارجين عن القانون.