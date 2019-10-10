افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بمدينة أسوان مساء اليوم

أكد فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن دورة الألعاب الأولمبية خاصة بالمحافظات الحدودية فى إطار اهتمام الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالمناطق الحدودية، ويشارك فى الدورة المحافظات الحدودية الست وهى: "أسوان - جنوب سيناء - شمال سيناء - مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر".

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، بأن الدورة الأولمبية تضم 14 لعبة مختلفة فردية وجماعية منها: "خماسى كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة والكرة الشاطئية وتنس الطاولة وألعاب قوى وغير ذلك.."، ويشارك فيها الشباب والفتيات خلال المرحلة العمرية من مواليد 1997 وحتى 2003.

وأشار "عبدالحافظ"، إلى أن دورة الألعاب الأولمبية تبدأ بمدينة أسوان مساء اليوم، على أن تقام النهائيات بمدينة الغردقة منتصف شهر نوفمبر المقبل.