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اعرفى أسباب الإصابة بسرطان الثدى فى شهر التوعية به

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:40 م
اعرفى أسباب الإصابة بسرطان الثدى فى شهر التوعية به سرطان الثدى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم، ولأن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى نقدم فى هذا التقرير أبرز أسباب الإصابة به، وفقا لموقع جريدة التايمز الهندية.

 

ما الذى يسبب سرطان الثدى؟

السبب الدقيق لسرطان الثدى غير معروف، ومع ذلك هناك عدة عوامل تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدى.

 

１- الجنس

النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى من الرجال، لذا فإن كونك امرأة يعنى أنك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

 

２- العمر

كلما تقدمت فى العمر، يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدى، حيث إن أعلى معدل للإصابة فى النساء فوق سن الخمسين.

 

３- طول القامة

بالنسبة للنساء، يزيد طولك قليلاً من خطر الإصابة بسرطان الثدى، وعلى العكس ، كونك أقصر يقلل بشكل طفيف خطر الإصابة .

 

４- البلوغ المبكر

الدورة الشهرية فى سن مبكرة تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدى زيادة طفيفة، ربما تكون الزيادة فى الخطر بسبب التعرض الطويل لهرمون الاستروجين.

 

５- الوراثة

من بين جميع النساء المصابات بسرطان الثدى ما يصل إلى 15% لديهن تاريخ عائلى كبير للمرض ونحو واحد من كل 20 قد ورثت خطأ فى الجينات المرتبطة بسرطان الثدى، النساء اللاتى ورثن أخطاء فى جينات سرطان الثدى المعروفة مثل BRCA1 أو BRCA2 هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى.

 

６- زيادة كثافة الثدى

تعرف كمية الأنسجة مقارنة بالدهون فى ثدييك بـ"كثافة الثدى"، تعد زيادة كثافة الثدى (نسبة منخفضة من الدهون) واحدة من أكبر عوامل الخطر لسرطان الثدى.

 

７- خيارات نمط الحياة

العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى هى: زيادة الوزن، وقلة الرياضة، والعلاج بالهرمونات البديلة، وحبوب منع الحمل المركبة عن طريق الفم، والإجهاد.


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اسباب سرطان الثدى

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