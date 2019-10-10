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اعترافات عصابة السلام: "نفذنا 5 وقائع سرقة منازل بأسلوب كسر الباب"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:00 ص
اعترافات عصابة السلام: "نفذنا 5 وقائع سرقة منازل بأسلوب كسر الباب" سرقة شقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة السلام، لأقوال 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المساكن بالسلام.

واعترف المتهمون أمام سرايا النيابة، بتنفيذ 5 وقائع سرقة للمساكن بمنطقة السلام، بأسلوب كسر الباب، بعد مراقبة أصحاب المساكن، والتأكد من خلوها من أصحابها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أسام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود، معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها أن كل من "عبد الرحمن. خ"، عاطل،و"ابراهيم. ع"، عاطل، و"إسلام. م"، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب )، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


نيابة السلام

سرقة

تشكيل عصابى

قسم السلام

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