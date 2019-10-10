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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم بـ3 جنيهات.. والبرتقال بـ3 جنيهات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:20 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم بـ3 جنيهات.. والبرتقال بـ3 جنيهات صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 10-10-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 3- 5جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 10-12 جنيها للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 – 4.25 جنيه.

فيما جاءت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيها.

وترواحت أسعار الليمون بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20 جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات، برتقال بجميع أصنافه من 3 – 7 جنيهات

 

 


اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

سوق العبور

اسعار سوق العبور

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