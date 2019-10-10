استجابة لـ اليوم السابع.. "البيئة" تحرر محاضر للمخالفين بحرق قش الأرز بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان اضبط مخالفة.. حرق قش الأرز نهارا على طريق المحلة زفتى بالغربية"، قام جهاز شئون البيئة بمنطقة وسط الدلتا، بتوجيه محاور الجهاز نحو البلاغ، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم الاستعانة بالحماية المدنية، وإخماد النيران المشتعلة فى قش الأرز، وتبين قيام صاحب الأرض بإشعال النار فى كمية صغيرة من مخلفات قش الأرز بعد قيامه بكبس القش، وتم التنبيه عليه بعدم حرق القش مرة أخرى.

كما تحرير محضرين لمزارعين بأحواض مجاورة لهذا الحوض لقيامهم بحرق كميات كبيرة من القش وعدم قيامه بكبس القش، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة.

وكان طريق المحلة زفتى بمحافظة الغربية، قد شهد قيام أحد المزارعين بإشعال النيران فى مخلفات قش الأرز بأرضه بعد جمع المحصول، وذلك للتخلص من القش لتجهيز الأرض لزراعتها مرة أخرى.

وتصاعدت الأدخنة من القش المحترق، وساعدت الرياح فى انتشار الدخان لمسافات طويلة. واشتكى الأهالى من تحدى المزارعين للقانون، وحرقهم لقش الأرز مما يترتب إليه إصابة المواطنين ومرضى الصدر والأطفال باختناقات بسبب استنشاق الدخان.

وبالرغم من تحذيرات وزارة البيئة المستمرة بعدم حرق قش الأرز، لمواجهة السحابة السوداء، والاستفادة من القش عن طريق كبسه بالمعدات التى توفرها الوزارة، لاستخدامه فى تصنيع الأسمدة والأعلاف الحيوانية.