ازاى تحافظ على مفاصل جسمك فى تقلبات الخريف؟

فاطمة ياسر

في فصل الخريف، وقبل قدوم فصل الشتاء، يزداد الشعور بالألم الشديد في المفاصل نتيجة للتغيرات التي تحدث في الطقس، ونجد أن الكثير من الأشخاص يشعر بألم مضاعف خلال هذه الفترة نتيجة لبرودة الطقس بعض الشىء، وخلال الأسطر القادمة سنقدم أهم النصائح التي تقلل من مشاكل المفاصل خلال هذا الفصل، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

-يجب عليك ارتدي ملابس الثقيلة بعض الشيء، لأنها تزيد من شعورك بالتدفئة وتقلل إصابتك بأي مشاكل صحية في المفاصل وتقلل من حدة الإصابة بأي مشاكل بها.

- أخذ لحمام دافيء يساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وتقلل من الإصابة بأي مشاكل في المفاصل، ولذا لا تتردد في الحصول على هذا الأمر يوميا.

-الرياضة وممارستها يوميا من الأمور التي تقلل فرص حدوث مشاكل الإصابة بأي مشاكل صحية، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المفاصل، والتي تساهم بشتى الطرق في الحصول على مفاصل وعظام قوية.

-من أهم النصائح تناول الطعام الصحي المفيد الغني بعنصر الكالسيوم الذي يساهم ويعمل على تقوية المفاصل ويحد من تعرضها لأي مشاكل صحية.

-وأخيرا من أهم النصائح للحفاظ علي صحة المفاصل هي أخذ القسط الكافي من النوم لأنه يعمل علي شعورك بالارتياح ويقلل من فرص التعرض لأي مشاكل صحية بالمفاصل .