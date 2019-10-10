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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة.

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