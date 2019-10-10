ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة.