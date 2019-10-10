اتحاد الغرف: وحدة مشتركة لتوفير المعلومات عن الأسواق والفرص التصديرية بين مصر وروسيا

كتب إسلام سعيد

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد العام للغرف التجارية، أن اجتماع الاتحاد مع الوفد الروسي اليوم نتج عنه عدد من التوصيات سيتم العمل عليها لزيادة التبادل التجارى بين الجانبين والتى منها خلق وحدة مشتركة لتوفير المعلومات عن الأسواق والفرص التصديرية المتاحة فى كلا البلدين، إضافة إلى جدول المعارض ليس على مستوى الدولة بل المحافظات فى البلدين.

وأضاف عز خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية بالوفد الروسي اليوم الخميس ضرورة السعى لتفعيل اتفاقية التجارة بيت مصر وروسيا، لافتاً إلى ضرورة السعى لإنشاء منطقة اقتصادية روسيا بمحور قناة السويس مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خلق تحالفات مشتركة من المشاريع البنية التحتية فى إفريقيا.

وأوضح عز أن هناك نحو 23 مليار دولار قروض ميسرة ومتاحة للشركات المصرية للدخول فى مشروعات استثمارية فى أفريقيا، وفور إنشاء شركات روسية فى مصر تستيطع الاستفادة من تلك القروض فى مشروعات مشتركة.

وطالب بضرورة عودة الطيران بين مصر وروسيا لعودة 30% من إجمالى السياحة المصرى وهى نسبة السياحة الروسية.

ولفت إلى ضرورة إيجاد آلية بنكية لتيسير التبادل التجارى، إضافة إلى السعى لعمل زيارات متبادلة بين الجانبين على مستوى المحافظات وتكون زيارات قطاعية وليس جغرافيا، مشيراً إلى ضرورة قيام الغرف التجارية فى كلا البلدين بالتوفيق بين رجال الأعمال والمستثمرين بدلا من اللجؤ للمحاكم فى حالة الخلافات بين الطرفين.