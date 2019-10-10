أمين عام أوبك يتوقع قرارات قوية لأوبك+ فى ديسمبر تغطى 2020

رويترز

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس إن أوبك وحلفائها المشاركين فى اتفاق خفض إمدادات النفط سيتخذون قرارات "قوية" خلال اجتماع فى ديسمبر لتحديد حجم الإمدادات فى 2020 التى يُتوقع خلالها انخفاض الطلب على نفط دول المنظمة.

وتنفذ أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، فى تحالف يعرف باسم أوبك+، اتفاقا منذ الأول من يناير لتقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

ويسرى الاتفاق حتى مارس 2020 ومن المقرر أن يلتقى المنتجون لتحديد السياسة فى الخامس والسادس من ديسمبر.

وقال محمد باركيندو لصحفيين فى إفادة بلندن "سيتخذ المؤتمر قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام لعام 2020".

وقال ردا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط فى ديسمبر "جميع الخيارات مفتوحة".

وبينما شهدت الاجتماعات الأخيرة لأوبك وحلفائها التى عقدت فى يوليو اتخاذ قرار بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر على الأرجح نظرة أبعد.

وقال باركيندو "مع اقترابنا من شهر ديسمبر، ستواجهنا بيانات حقيقية لعام 2020 تمكننا ربما من مراجعة الترتيب الحالى والخروج بقرار يغطى العام بأكمله".