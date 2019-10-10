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أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:29 م
أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن ترحيبه بتحديد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موعدا للقاء الذى كان مقررا بينهما، الشهر الماضى، وتم تأجيله بسبب عارض صحى ألم بالأمير.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الخميس، فى مقر إقامته فى نيويورك، من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فى ظل ما يجمعهما من شراكة استراتيجية وثيقة.

 

وأشارت إلى أن أمير الكويت جدد دعوته للرئيس الأمريكى للقيام بزيارة رسمية للكويت، متطلعا تلبية هذه الدعوة فى المستقبل القريب، ومعربا فى الوقت نفسه عن بالغ شكره وتقديره لترامب على مواصلته المستمرة للاطمئنان عن صحته.


الكويت

الشيخ صباح الأحمد

ترامب

أمريكا

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