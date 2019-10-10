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أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفعل آمال فى تهدئة أمريكية صينية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:15 ص
أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفعل آمال فى تهدئة أمريكية صينية الأسهم اليابانية
رويترز

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تعافت الأسهم اليابانية من خسائر مبكرة لتُنهى تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع مدعومة بتفاؤل كبير حيال فرص تمكن الولايات المتحدة والصين من تهدئة الحرب التجارية خلال محادثات رفيعة المستوى من المقرر إجراؤها فى وقت لاحق اليوم.

وأنهى المؤشر نيكى اليوم مرتفعا 0.45% عند 21551.98 بعد أن كان قد نزل بما يصل إلى 0.7 % فى وقت سابق من اليوم.

وتلقت الأسهم اليابانية دعما من تقرير لنيويورك تايمز عن أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستصدر قريبا تراخيص تسمح لبعض الشركات الأمريكية بتوريد سلع غير حساسة إلى شركة هواوى تكنولوجيز الصينية لمعدات الاتصال.

وقد يُنظر إلى هذه الخطوة باعتباره تُشكل تنازلا للصين مما سيسهل حل النزاع التجاري.

وفى اليابان، شمل الارتفاع 141 سهما على المؤشر نيكى مقابل نزول 80 سهما اليوم الخميس.

وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر سهم أيون الذى ارتفع 6.81 % وزاد سهم كاواساكى كيسن كايشا 4.70%، وصعد سهم إيه.جي.سى 3.87%.

وفقد سهم بانداى نامكو هولدنجز 1.93%، وتراجع سهم داي-ايتشى سانكيو 1.90%، ونزل سهم نيكون 1.82%، مما يضع الأسهم الثلاثة فى مقدمة الخاسرين على المؤشر بالنسبة المئوية.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 % عند 1581.42 نقطة.


أسهم اليابان

المؤشر نيكى

الأسهم اليابانية

رويترز

اليابان

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