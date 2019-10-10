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أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 فى مصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:48 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر، ارتفاع بقيمة جنيهين مستهل تعاملات اليوم، بعد أن شهد سعر الذهب عالميا، ارتفاع من 1502 إلى 1508 دولار.
 
وسجل الذهب اليوم فى مصر 685 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فى ظل تراجع ملحوظ في حركة المبيعات المحلية بحسب تجار في سوق الصاغة.
 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل اليوم 587 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 685 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5480 جنيها.

أوقية الذهب 1508 دولارا.

 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 
وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين  والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.

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