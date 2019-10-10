أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10 - 10 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 10-10-2019.

ـ إيقاف تداول 3 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، المصرية الدولية للصناعات الدوائية، مطاحن مصر العليا.

ـ البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.397 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 182.8 مليون ورقة مالية بقيمة 634.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.39%، والعرب على 6.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.18%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 103.8 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 85.6 مليون جنيه، 46.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 17195 نقطة، واستقر مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى عند مستوى 5258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1408 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 118.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.014 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 69.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.05%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 4.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.63%

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.371 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.51%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-1 بسعر إغلاق 0.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 48.05%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 4.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 16.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.53%

- بنك الكويت الوطنى-مصر بسعر إغلاق 36.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.97%

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 17.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%