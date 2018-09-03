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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:59 ص
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954 من حجاج الجمعيات بالفيوم والوادى الجديد يصلون اليوم لمطار القاهرة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:00 ص
954 من حجاج الجمعيات بالفيوم والوادى الجديد يصلون اليوم لمطار القاهرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عمليات تفويج الحجيج من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بعد انتهاء موسم الحج وتتأكد من أنها تسير بانتظام ووسط تيسيرات وتعاون مع الجانب السعودى، ومن المقرر أن يصل اليوم الاثنين  954  حاجا إلى مطار القاهرة من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات الفيوم والوادى الجديد والقاهرة  من ضمن حجاج الجمعيات الأهلية قادمين من مطار المدينة  بعد انتهاء مناسك الحج.

وقال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن لجان مطارى جدة والمدينة يعملان فى وسط استعدادات واسعة لتقديم كافة المساعدات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة لكبار السن والمرضى، وأن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن، حريصة على المتابعة مع أعضاء البعثة المتواجدين، عن أوضاع الحجيج ميدانيا، حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لأداء مناسك الحج فى سهولة ويسرو وسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.

 

 


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حج الجمعيات

الفيوم والوادى الجديد




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