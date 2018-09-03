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9.6 مليار جنيه إجمالى القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين فى 2016 - 2017

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:37 ص
9.6 مليار جنيه إجمالى القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين فى 2016 - 2017 مزارعين- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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بلغ إجمالى القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 9,6 مليـار جنيـه عام 2016/ 2017، مقابـل 11,4 مليار جنيـه عام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبته 15,8%.

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2016/2017، بلغت القروض قصيـرة الأجل 5,6 مليار جنيـه عام 2016 /2017، مقابـــل 8,2  مليــــار جنيـــه عـــام 2015/ 2016، بانخفـــاض بلـغـت نسبته 30,9%.

 

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القروض الاستثمارية للمزارعين

 

بينما بلغ إجمالى القـروض متوسـطة الأجل 3,5 مليـار جنيـه عام 2016/2017 مقابل 2,8 عام 2015/ 2016، بزيادة بلغت نسبتها 26,7%، وترجــع هذه الزيادة إلى الارتفاع فى قروض الثروة الحيوانية والتوسع فى قروض بضمان ودائع مختلفــة الأغراض والمرابحات الاستثمارية.

 

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالى القروض طويلة الأجـل 446,3 مليــون جنيه عام 2016  /  2017، مقابــل 469,6 مليــون جنيه عام  2015/  2016، بانخفاض بلغت  نسبته %، ويرجع هذا الانخفاض فى قيمـة القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل إلى الانخفاض فى قيمة قروض العاملين وأعمال مرتبطة بالزراعة  .

 

كما أشارت البيانات إلى عدد الجمعيات التعاونية الزراعية، والذى بلغ 5809 جمعيــة عام 2016/2017، مقابــــل 5801 جمعيــــــة عــــام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 0,1%.

 

 


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