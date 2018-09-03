8 محطات رئيسية بقضية "ولاية داعش الصعيد" بعد حجزها للحكم .. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة المتهمين بقضية "ولاية داعش الصعيد"، لجلسة 8 نوفمبر للنطق بالحكم، ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة منها ...

المحطة الأولى .. الإحالة للجنايات

بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية، فررت النائب العام فى منتصف شهر مايو من عام 2017 إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

المحطة الثانية .. تحديد دائرة لنظر القضية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 10 سبتمبر 2017 لنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.

المحطة الثالثة .. إنكار التهم

مع انعقاد أولى الجلسات فى 1 أغسطس 2017 تعذر حضور المتهمين فقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتعذر حضور المتهمين، وفى الجلسة الثانية التى عقدت بتاريخ 10 سبتمبر تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام على المتهمين،كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول فى القضية مصطفى عبد العال، بتكوين وتأسيس التنظيم الذى يتكون من 4 خلايا عنقودية مطلع عام 2015.

المحكمة الرابعة .. طلبات الدفاع

على مدار أكثر من جلسة استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، وتمسك الدفاع بسماع جميع أقوال الشهود الوارد أسماءهم بأمر الإحالة، والإطلاع على محاضر الضبط، بالاضافة لعرض بعض المتهمين على مستشفى السجن.

المحطة الخامسة

فى الـ 4 من أكتوبر 2017 استمعت المحكمة لأقوال الشهود واستمر سماع أقوال الشهود لأكثر من 4 جلسات، وأكد شاهد الإثبات عادل سعيد الضابط بقطاع الأمن الوطنى أن المتهم مصطفى عبد العال تلقى تكليفات من أبو بكر البغدادى لتكوين خلية داعش الصعيد مساوية لولاية سيناء، وكما تحدث عن الخلايا العنقودية التى كونها مؤسس التنظيم، وكما تحدث مجرى التحريات عن سيارة نقل الأموال التى تعرضت لسطو مسلح من أعضاء التنظيم بالقرب من كوبري الصيادين أثناء توجهها لدمياط وسرقة كروت شحن من داخلها 247 ألف جنية.

المحطة السادسة .. النيابة تطالب بأقصى عقوبة

فى جلسة 5 ديسمبر 2017 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : "هؤلاء القتلة ما هم إلا ناب شيطان لا أصل له فى الأرض ولا قرار، فلا حب للوطن يسكن فى قلوبهم التى ملأها الحقد والكراهية وعقولهم التى عشش فيها الجهل والتطرف.. إن أمير الجماعة المتهم مصطفى عبد العال قد أدمن شرب المخدرات حتى أصبح بلا عمل أو رسالة، وأصبحت حياته بلا هدف أو غاية، واستبدل الضلال بضلال آخر، فانتهى من إدمان المخدرات إلى كتب الجهالات".

المحطة السابعة .. مرافعة الدفاع

على مدار 9 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فى الدعوى، والتمس دفاع المتهمين البراءة لموكليهم بالإضافة للدفع ببطلان التحريات وكيدية الاتهامات الموجهة للمتهمين.

المحطة الثامنة .. النطق بالحكم

بعد مرور عام على نظر الدعوى أمام محكمة الموضع، قررت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2018 حجز القضية لجلسة 8 نوفمبر للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.