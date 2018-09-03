133 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة 2018/2019

كتب مصطفى عبد التواب

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم توجيه حوالي 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 18/2019 وبنسبة تقدر بحوالي 14.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة.

وأضافت الوزيرة أن قطاع الكهرباء والطاقة يعد من القطاعات سريعة النمو التي تشهد تطوراً مستمراً في الأداء لمسايرة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، سواء من القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة) أو القطاعات الخدمية أو الاستخدامات المنزلية، حيث يهدف القطاع إلي تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين الإمداد بها، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة، مع التوسّع في استخدام مصادر الطاقة والمتجددة، وزيادة الاعتماد علي الموارد المحلية، وتحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، فضلا عن التعاون مع الدول العربية والأفريقية المجاورة في مجال ربط الشبكات لتصبح مصر محوراً للطاقة الكهربائية.

وحول أهم المشروعات المستهدفة بقطاع الكهرباء بخطة 18/ 2019 أوضحت السعيد أنه يأتي علي رأسها المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، والمُستهدف له استثمارات تُناهز مليار جنيه، مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى مشروع تطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه، ومشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية والمستهدف له استثمارات 22 مليون جنيه بخطة العام المالي 18/2019.

أضافت الوزيرة أنه يوجد كذلك عدد من المشروعات الآخرى بقطاع الكهرباء مثل مشروع إقامة المحطة النووية ومنشآتها والمُستهدف له بخطة العام المالي 18/2019 استثمارات 5 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى إنتاج 4% من الطاقة الكهربائية من محطات نووية بحلول عام 2030 مع تحقيق وصول المشاركة المحلية في إنشاء المحطات النووية إلى حوالى 35%، وتعظيم المشاركة المحلية في تأمين مستلزمات التشغيل والصيانة، وتأمين الإمداد بالوقود النووي وخدماته لتشغيل المحطات من خلال تعاقدات طويلة الأمد مع تصنيع الوقود محلياً، مع الاعتماد الكامل على الكوادر المصرية في تشغيل المحطات وصيانتها مع استعانة محدودة بالخبرات الأجنبية عند الحاجة.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يوجد مشروعات آخري يتم العمل عليها بخطة عام 18/2019 مثل مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، ومشروعات تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه، وتتضمن مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والمتمثلة في إنشاء ثلاث محطات كهرباء بطاقة الرياح بمنطقتي جبل الزيت وخليج السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومشروع أعمال خدمات تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمنطقة جبل الزيت، كذلك مشروع التعاون مع الدول الأفريقية باستثمارات 10 مليون جنيه.