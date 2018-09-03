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110 آلاف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:08 ص
110 آلاف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التتسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 110 آلاف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على طلاب الدور الثانى للثانوية العامة والمتخلفين عن المراحل السابقة للتتسيق، الحرص والتأنى خلال ملء رغباتهم على موقع التنسيق، وكذلك ضرورة ملء قائمة الرغبات كاملة وعدم الاكتفاء بعدد معين من الرغبات

وحددت وزارة التعليم العالي،الحد الأدنى للتقدم  205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50%؜، لعدد 64575 طالب بالشعية العلمية، و60592 طالب بالشعبة الأدبية، بإجمالى125167 طالبا.

 

 


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التعليم العالى

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تنسيق المرحلة الثالثة

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