وكيل زراعة الإسماعيلية : 1750 فدان قطن يتم جنيهم حاليا

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف الدكتور السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية لـ"اليوم السابع"، عن إنتاجية فدان القطن هذا الموسم، والتى وصلت إلى أكثر من 20 ألف جنيه للفدان.

و أوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الاسماعيلية أن إنتاج الفدان يتراواح من 7 إلى 8 قنطار ثمن القنطار يصل إلى 2700 جنيه ، وبالتالى من الممكن أن يحقق الفدان الواحد أكثر من 20 ألف جنيه، وأن المساحات المزروعة قطن 1750 فدان فى القنطرة شرق والقنطرة غرب من صنف جيزة 94 والذى يتميز بالإنتاجية العالية، وتم الإنتهاء من جنى محصول القطن فى القنطرة غرب، وسوف نبدأ الأثنين القادم فى جنى محصول القطن بالقنطرة شرق وبعد ذلك يتم تجميع الأقطان فى نقاط تجميع وتوزيعها على المحالج خارج المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فى تصريحات خاصة، إلى أن، المحافظة تسعى إلى التوسع فى زراعة القمح، وتستهدف زراعة 50 ألف فدان هذا العام مقابل 38 ألاف فدان فى العام الماضى، والذى أنتهى فى 15 يوليو.

وقال انه من المنتظر دخول صومعة تخزين جديدة للخدمة فى منطقة أبوصوير تضاف إلى الصوامع الموجودة حاليا ومنها صوامع قرية الأمل بالقنطرة شرق وصوامع المنطقة الصناعية وشون البنك الزراعى المصرى، وجميع الصوامع مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، والتى تساعد على جودة التخزين والحفاظ على المحصول من الأتربة والحشرات ، وتم منح جميع المزارعين حقوقهم المالية الخاصة بتوريد الأقماح حسب الجودة، وعقب التوريد مباشرة .

وأكد الدكتور السيد خليل، على أن المديرية لديها فائض فى الأسمدة الأزوتية نترات ويوريا يصل إلى 3 ألاف طن متبقى من الموسم الصيفى سوف يضاف إلى الموسم الشتوى بالإضافة إلى الحصة الجديدة من الأسمدة والتى سوف يتم توزيعها على المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا من خلال البطاقة الذكية، والتى بدأنا تنفيذها من الموسم الصيفى ومستمرون فى صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين من خلالها فى الموسم الشتوى القادم، لتوفير كافة الأسمدة للمزارعين، وتوزيعها بشكل عادل بين جميع المزارعين.

و أكد خليل أن مشكلة توصيل الأسمدة لقرى شرق قناة السويس تم حلها مع الأجهزة السيادية بالمحافظة، نظرا للأحداث التى تمر بها المنطقة، حيث تم توفير نقاط تخزين فى قرى التقدم والأمل والعبور والفيروز، يتم خلالها تخزين الأسمدة لسهولة توزيعها على مزارعى قرى شرق القناه، وتوفير الأسمدة طوال الموسم الزراعى، بدون تأخير حفاظا على المحاصيل المنزرعة فى هذة القرى.

ولفت الدكتور السيد خليل إلى إستمرار إدارات المكافحة فى مديرية الزراعة بالإسماعيلية فى رش أشجار المانجو المصابة بالعفن الهبابى بالصابون والزيت للإنهاء على الحشرة التى تسبب العفن الأسود وتؤثر على المحصول بشكل مباشر، موضحا أن هناك إستجابة من المزارعين للتعاون مع لجان المكافحة.

و أشار قائلاً : لدينا 110 ألف فدان أشجار مانجو، وتتراوح إنتاجية الفدان من الأصناف البلدى 3 طن للفدان والأصناف الجديدة والمهجنة، تترواح إنتاجية الفدان 9 طن للفدان الواحد، وللمحافظة على هذة الإنتاجية لابد من تعاون المزارعين مع لجان المكافحة وعدم إستخدام مبيدات مجهولة المصدر تزيد من مشكلة إنتشار الحشرة فى الأشجار، بالإضافة إلى الرش الجماعى للمساحات المتجاورة للتخلص من المرض وعدم ظهورة مرة أخرى، ولدينا أمل فى أن الموسم الحالى للمانجو بدون هذا المرض، الذى تسبب فى ضياع أكثر من نصف المحصول من المانجو فى العام الماضى.