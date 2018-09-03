وكيل تموين الأقصر يقود جولة على المخابز البلدية ويضبط عددا من المخالفات

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة على مستوى مدينة الأقصر، وفاجئ المخابز البلدية فى تمام الساعة الخامسة صباح اليوم، وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات منها تجميع ربع طن دقيق مدعم بأحد المخابز، وكذلك 200 كيلو جرام دقيق بمخبز آخر، ونقص وزن 25 جرام فى الرغيف، ونقص وزن 20 جرام فى الرغيف وتصرف فى حصة مخبز ربع طن دقيق، وضبط 12 إسطوانه بوتاجاز مدعم مهربه، وتصرف فى حصة مستودع 500 إسطوانة بوتاجاز مدعم.

وقام وكيل الوزارة وبرفقته ثمانية مفتشين تموين من ديوان عام المديرية فى جميع تخصصات قطاع التموين، حيث تم المرور على الأسواق، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع بالأسعار الاسترشاديه المحددة، وتم تحرير جنحة أمن دولة طوارئ لكل المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة .



وكيل تموين الأقصر يقود جولة على المخابزز البلدية ويضبط عدد من المخالفات



جانب من جولة وكيل تموين الاقصر على المخابز البلدية