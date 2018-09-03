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وكيل "تعليم بنى سويف" يبحث مشاكل معلمى وأولياء أمور مركز الفشن

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:57 م
وكيل "تعليم بنى سويف" يبحث مشاكل معلمى وأولياء أمور مركز الفشن وكيل تعليم بنى سويف يبحث مشاكل المعلمين
بنى سويف - هانى فتحى
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عقد محمد حسام الدين أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، لقاءً جماهيريًا بمدينة الفشن لبحث مشاكل المعلمين وأولياء الأمور.
 
حضر اللقاء درويش حيدر مدير عام التعليم، وكمال عمران مدير عام التعليم الفنى، وفاضل محمد فاضل مدير التعليم الخاص، وخالد هارون مسئول الأمن بالمديرية، وهانى رجائى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات ومديرى المراحل ومحمد رمضان مدير إدارة الفشن.
 
وناقش وكيل الوزارة مشكلة العجز والزيادة فى المعلمين والكثافة فى المدارس التجريبية وكيفية التغلب عليها وصيانة المدارس.
 

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