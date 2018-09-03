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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:43 م
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وفد هندى من رجال الأعمال يزور مصر 8 سبتمبر لتوقيع استثمارات جديدة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:03 م
وفد هندى من رجال الأعمال يزور مصر 8 سبتمبر لتوقيع استثمارات جديدة خالد أبو المكارم رئيس مجلس الاعمال المصرى الهندى
كتب إسلام السعيد
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يبدأ وفد هندى رفيع المستوى يضم 26 عضواً من  رجال الأعمال والمديرين  والمسؤولين التنفيذيين، بقيادة إس.جيه، وكيل أول وزارة لشؤون السياحة وإدارة المعابد والحج والصناعة والتعدين بحكومة ولاية جوجرات، زيارة مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2018، لتعزيز التجارة الثنائية وعلاقات الاستثمار، وتوجيه الدعوه لكبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، لحضور "القمة العالمية لجوجرات النابضة بالحياة 2019".

 

وقال خالد أبو المكارم رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الهندى إن الوفد الهندى من المتوقع أن يلتقى عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزيرى الصناعه والتجارة والاستثمار وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث فرص وإمكانيه الاستثمار فى عدد من المشروعات بمصر.

 

وأكد أبو المكارم أن علاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الهند ومصر شهدت نمواً وتطوراً إيجابياً بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها، ولكن أيضاً فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها.

 

وأضاف أنه من المقرر وبالتعاون ما بين السفارة الهندية لددى القاهرة، ومجلس الأعمال المصري الهندى تنظيم  ندوة ترويجية يشارك فيها الوفد الهندى فى 9 سبتمبر 2018 ، كما أنه من المقرر أن يسافر الوفد أيضاً إلى الإسكندرية لإجراء مقابلات عف وعقد لقاءات مع رجال الأعمال.

 

وأشار أبو المكارم إلى اتفاق الجانبين المصري والهندي علي أهميه دفع الحراك والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين ليلتقي مع الحراك السياسي وعلي أهمية الرقى بالاستثمارات المشتركه خلال المرحلة القادمه لترتفع من 3.7 مليار دولار إلى نحو 6 مليار دولار بحلول 2020، مشدداً على أن الهند تمثل شريكا تجاريا رئيسيا وهاما حيث تعدي حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 2.6 مليار دولار منها 2 مليار دولار تقريبا واردات هنديه ونحو ٦٥٠ مليون دولار صادرات مصريه للهند.

 

وتابع بحسب بيان اليوم الأثنين، أن الهند تمنح ميزة نسبية لمنتجات عدد من الدول من بينها مصر وهو ما يشير إلى وجود فرص واسعه أمام الصادرات المصريه إلي الهند بخلاف الاستثمار المصري فى الهند، والذى يعزز من فرص  تواجد الصادرات المصرية هناك.

 

وقال إن اتفاقيات التجارة التفضلية والتجارة الحرة لمصر مع غيرها من الدول تعطى ميزة تنافسية للمنتجات الهندية المصنعة فى مصر في أسواق الدول التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية تفضيلية.


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