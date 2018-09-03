وفد أمنى أمريكى يشيد بإجراءات التأمين فى مطار القاهرة

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

أشاد وفد أمنى أمريكي رفيع المستوى، بإجراءات التامين بمطار القاهرة الدولي، والتى تتم داخل صالات السفر والوصول مع الركاب وشحن الحقائب بمبنى "3" بالمطار، جاء ذلك خلال انتهاء الوفد من جولاته التى استمرت يومين داخل المبنى، والتى انتهت بتفقد المهبط وقرية البضائع، وأماكن العمل بها، لمختلف الجهات.

أجرى الوفد تفتيشه على إجراءات الأمن بالمطار، وتابع تأمين الركاب والبضائع والطائرات، وتفقد إجراءات تأمين الراكب وحقائبه منذ دخوله إلى صالة السفروحتى صعوده إلى الطائرة، كما قام بتفقد إجراءات تأمين الطرود بقرية البضائع، وحاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات المتجهة إلى نيويورك، كما عقد الوفد اجتماعا مع المسئولين بمختلف القطاعات الأمنية والأجهزة السيادية بالمطار، أشاد فيها بإجراءات الأمن .