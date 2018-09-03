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وسائل الإعلام الصينية: زيارة الرئيس السيسى إلى بكين "استراتيجية"

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 06:54 ص
وسائل الإعلام الصينية: زيارة الرئيس السيسى إلى بكين "استراتيجية" زيارة الرئيس السيسى فى الصين
بكين /أ ش أ/
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رحبت وسائل الإعلام الصينية الصادرة، اليوم الاثنين، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بكين ومباحثاته مع المسئولين الصينيين، وحرصه على المشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى المقرر انطلاقها مساء اليوم بتوقيت بكين بمشاركة زعماء الصين والدول الأفريقية .          

وبدورها، وصفت صحيفة "الشعب" الصينية زيارة الرئيس السيسى للصين بأنها "إستراتيجية"، مضيفة أنها ستفتح قناة جديدة لمزيد من التعاون المستقبلى بين بكين والدول الأفريقية والعربية لأنها قوة اقتصادية.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم فى مصر تطورت العلاقة بين مصر والصين، وعقدت 5 قمم مصرية صينية فى السنوات الثلاث الماضية .

ومن جانبه، أشار موقع "تشاينا" الصينى الإلكترونى أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى 2018 تعكس مدى عمق العلاقات المصرية الصينية، مشددا على أن مصر تلعب دورا رائدا فى منطقة الشرق الأوسط .          

وفى سياق متصل، أكدت قناة "CGTN" الصينية، أن مصر بلد يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، ويمثل الشباب ثلثى مجموع السكان، وهذا يجعلها سوقاً واعدة للتجارة الإلكترونية، ولهذا تأمل الحكومة فى بناء ثقافة التسوق عبر الإنترنت والتمويل فى مصر، ويأمل الخبراء أن تشجع خطة الدولة لعام 2020 المزيد من الشباب على تأسيس شركات ومتاجر إلكترونية، وتوقعت القناة نمو التعاون التجارى والاستثمارى بين الصين وأفريقيا بشكل ملحوظ خلال الأعوام القادمة.


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