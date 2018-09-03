وزير القوى العاملة يعلن تطوير جميع مراكز المعلومات بمديريات القوى العاملة

كتب محمود راغب

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه يجري حاليا تطوير جميع مراكز المعلومات بمديريات القوى العاملة التابعة للوزارة علي مستوي 27 محافظة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، استجابة لرؤية الدولة لتطوير العمل بالجهاز الإداري ورفع كفاءته في سبيل خدمة المواطن المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بديوان عام الوزارة ، مديري المديريات ، ورؤساء اللجان النقابية وممثل عن العاملين بكل مديرية، بحضور هشام فاروق محمد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية.

وبعث الوزير برسالة إلى جميع العاملين بمديريات القوي العاملة بالمحافظات ، ببذل جهد أكبر في العمل لتحقيق نقلة نوعية في أداء الوزارة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعلي قيمة العمل وثقافة الإتقان والابتكار.

وقال : إن القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تؤكد علي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، مما يجعلنا في هذه المرحلة نهتم بتدريب العاملين بديوان عام الوزارة ، ومديرياتها بالمحافظات، وخاصة الشباب من الفئة العمرية 30 إلي 45 عاما ، وصولا إلي مستوي عال من القيادات لتكون قادرة على تحمل المسئولية، واستكمال مسيرة التطوير تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلا عن النظر في رفع مستوي معيشة جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة .

وطالب الوزير العاملين بالمديريات بالمساهمة فى إسراع عملية تطوير العمل وبذل كل الجهد للانتقال بالوزارة والمديريات إلى مكانة أفضل ورسم صورة إيجابية لدى المواطن .

ووجه سعفان مديري المديريات بضرورة الحوار والتواصل الدائم مع جميع العاملين ، ومع اللجنة النقابية، وبحث المشكلات التى قد تواجههم في الأعمال اليومية، فضلا عن التواصل مع الوزارة إذا كان هناك معوقات تحول دون تطوير العمل بالمديريات.