وزير الدفاع يتفقد اختبارات الكليات العسكرية والمعهد الفنى بالكلية الحربية

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، لمتابعة سير الاختبارات المختلفة، لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنياً وطبياً ونفسياً لنيل شرف الانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية دفعة نوفمبر2018 .

وتابع القائد العام اختبارات المواجهة الشخصية، بحضور مديري الكليات والمعاهد العسكرية، لتقييم وانتقاء الطلبة المرشحين لاستكمال مراحل اختبارات القبول وذلك بمقر مكتب تنسيق القبول بالكلية الحربية .

وناقش القائد العام عددا من الطلاب فى أسلوب تنفيذ الاختبارت المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة .

كما تفقد القائد العام مراحل الاختبار النفسي والتفضيلي والذي يهدف إلى قياس مستوى ذكاء الطالب وقدراته النفسية والذهنية التي تؤهله للحياة العسكرية، وأشاد بالمنافسة الشريفة بين الطلبة المتقدمين أثناء المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر، بناء على المعايير القياسية للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة.

مراحل الكشف الطبى على المتقدمين

وتابع القائد العام مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للالتحاق والذي ينفذ بواسطة الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقاً لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع مواصفات طالب الكليات العسكرية ، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس المجلس الطبي العسكري تضمن جميع الإجراءات التي يخضع لها الطلبة لتحديد لياقتهم الطبية ومدى ملائمتها لطبيعة العمل بصفوف القوات المسلحة .

وأكد الفريق أول محمد زكى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية، التي تعمل على بناء جيل من ضباط المستقبل ترتكز عليهم القوات المسلحة فى تنفيذ كافة المهام التى تسند إليها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته ، مؤكداً ضرورة أن يكون لدى الطلبة المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقى رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية وشفافية، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز الاختبارات المختلفة، وفق المعايير المحددة، دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

التسهيلات المقدمة للطلاب

ووجه القائد العام الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقدمه من تسهيلات وخدمات للطلبة من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الإجراءات وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة بين كافة المتقدمين ، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة .

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .