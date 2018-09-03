وزير التنمية المحلية يبحث تنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة فى المحافظات

كتب – أشرف عزوز

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إبراهيم كرم المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تحيا مصر والمنبثقة من صندوق تحيا مصر وذلك لبحث إجراءات تنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة فى المحافظات بحضور قيادات الوزارة وشركة تحيا مصر.

وأكد اللواء محمود شعراوى خلال الاجتماع تعاون الوزارة مع وزارة الاستثمار وصندوق تحيا مصر والمحافظات للإسراع بتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة خاصة بعد إقرار مجلس النواب للقانون المنظم للمشروع والذى شاركت الوزارة فى إعداده ولائحته التنفيذية لتقنين أوضاع العربات مع الالتزام بالشروط الصحية والبيئية فى هذا الشأن والتواصل مع المحافظات لتوفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروع وتوفير التراخيص اللازمة للعربات على أن يتم تمويل المشروع من صندوق تحيا مصر.

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع يعمل على توفير فرص عمل للشباب ويأتى تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة دعم الشباب وخلق فرص عمل لهم والحد من البطالة.

وأوضح الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة تحيا مصر لسرعة تنفيذ المشروع فى المحافظات، موضحاً أنه مع حركة المحافظين الجديدة سيكون لدى كل محافظ رؤية غير تقليدية لتنفيذ المشروع فى المدن والأحياء.

وأضاف أن المشروع سينفذ فى حوالى 150 موقعاً بالمحافظات كمرحلة أولى ويضم كل موقع وحدات الأطعمة والمشروبات ووحدات للصناعات اليدوية البيئية التى تتميز بها كل محافظة إضافة إلى المناطق الترفيهية بالموقع مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للمشروع، وتم إرسالها لوزارة الاستثمار لمراجعتها وسيتم توزيعها على المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يجرى حالياً دراسة عقد استرشادى للعقود التى سيتم توزيعها على الشباب، وذلك للتيسير عليهم وتحقيق فرص عمل سريعة.

وأوضح أنه سيتم تعميم مشروع عربات الطعام فى مختلف المحافظات لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة لأكبر عدد من الشباب، كما ستساعد الوزارة الشباب فى تقديم دراسة جدوى واستخراج التراخيص فضلاً عن إقامة النشاط فى المناطق الحيوية والقريبة من المواطنين لضمان نجاح المشروع.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذى لشركة تحيا مصر أنه سيتم إطلاق اسم (شارع306) على مناطق عمل مشروع وحدات الطعام وستقوم الشركة بتجهيز الأراضى التى سيتم تخصيصها بالمحافظات، وتوصيل الخدمات بها وتطويرها بشكل جاذب لأصحاب العربات والمترددين عليها.

وأكد أنه سيتم عمل تدريب للشباب على إدارة مشروعه وتطويره وإدخالهم فى منظومة الدولة وقال انه تم وضع عدة معايير لاختيار الشباب الراغب فى الانضمام للمشروع وسيكون هناك نظام متخصص لإدارة المكان ونظافته وإقامة أنشطة للموهوبين المترددين على الموقع.