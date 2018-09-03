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وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أنشطة لجنة تكافؤ الفرص

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:35 ص
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أنشطة لجنة تكافؤ الفرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة حول الجهود التى قامت بها لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين من الجنسين بالوزارة، والمساهمة فى خطة التنمية المستدامة بالدولة 2030، تم  تنظيم العديد من الندوات التثقيفية لطالبات الكليات التكنولوجية والموظفات التابعات للوزارة حول عدد من القضايا، منها: ندوات ضد التحرش، ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، فضلاً عن حملات التوعية الهادفة إلى رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأوضح التقرير قيام لجنة تكافؤ الفرص بتطوير نظام العمل بالوزارة بما يضمن تمثيل المرأة ومشاركتها فى عمليات التخطيط، ووضع السياسات، وتنمية قدراتها وتأهيلها لتولي المناصب القيادية بالوزارة.

وأضاف التقرير، أنه تم عقد عدد من المحاضرات عن السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لتعزيز قدرات العاملين على مواجهة المخاطر البيئية، وضمان سلامتهم؛ ليكونوا قادرين على القيام بمهامه ووظيفتهم.

ومن جانبها أشارت أشجان عبد الكريم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ورئيس لجنة تكافؤ الفرص إلى أن مشاركة المرأة فى أنشطة اللجنة كان بنسبة 70% ، كما تم حل 87% من الشكاوى والالتماسات الخاصة بالمرأة، والمقدمة للإدارة العامة لخدمة المواطنين.

جدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة عام 2017 ؛ وذلك للمساهمة في إعداد خطط الوزارة التي تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين من الجنسين، وتقليل الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة في كافة المجالات على مستوى قطاعات الوزارة من حيث التعيين والترقية، والمشاركة الفعالة في الأنشطة التي تخص الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين اللجنة والمجلس القومي للمرأة والهيئات والمؤسسات المختلفة المعنية.


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التعليم العالي

تكافؤ الفرص

وزارة التعليم العالى




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