وزيرة السياحة تصدر قرارا بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية

آمال رسلان

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قرارا وزاريا بشأن الدعوة لإنتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ليكون يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018، ويأتى القرار تتويجاً لجهود الوزارة خلال الأشهر الماضية لإجراء انتخابات الغرف السياحية، بالتنسيق والتعاون المثمر والبناء مع لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية التى تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 51 لسنة 2018.

وتتطلع الوزيرة إلى إتمام هذه الإنتخابات فى روح يسودها الود والتعاون وتغليب المصلحة العامة، حتى تكون هناك مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن القطاع السياحى تعمل على النهوض به.

وتضمن القرار تحديد تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات يوم السبت الموافق 8/9/2018 ولمدة ستة أيام عمل تنتهى فى 15/9/201.

وقد حرصت الوزيرة على التواصل والتنسيق المستمر مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، لإنجاز ملف انتخابات الغرف السياحية فى أسرع وقت ممكن، حرصا من الوزارة على مصلحة القطاع السياحى فى المقام الأول.

كما أصدرت الدكتورة رانيا المشاط قرارا وزاريا بتحديد التمثيل الفئوى والجغرافى لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، فى ضوء ما عرضته لجان تسيير أعمال الغرف السياحية بشأن التمثيل الفئوى والجغرافى وما دار من مناقشات ودراسات مستفيضة فى هذا الخصوص، وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومراجعة مشروع القرار بقسم التشريع بمجلس الدولة وإقراره دون ملاحظات، وقد تم نشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

جدير بالذكر أن إصدار قرار الدعوة للانتخابات يأتى بعد أن قامت الوزارة بالعديد من الإجرءات، جاء في مقدمتها إصدار القرار الوزاري الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وإتحادها ، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراء الإنتخابات ومعالجة بعض المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للائحة.

ومن أبرز هذه التعديلات تعديل شرط المؤهل ليكون مؤهل متوسط على الأقل بدلاً من مؤهل عال، وكذلك إمكانية المشاركة في إجتماعات مجلس الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي من وسائل الإتصال الحديثة في حالة السفر، كما تم إضافة حكم جديد مقتضاه أنه إذا نال أكثر من مرشح عدداً متساوياً من الأصوات، تتولى اللجنة المشرفة على الإنتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم كلما أمكن ذلك ، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم .

جدير بالذكر أن الأعمال التحضيرية للإنتخابات والقرارات الصادرة في هذا الشأن على مدار الأشهر الماضية أظهرت مدى التوافق الملحوظ بين وزارة السياحة والإتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، وهو ما أشار اليه قسم التشريع بمجلس الدولة في كتابه رقم ١٣٩ بتاريخ ٢/٦/٢٠١٨ ، لدى مراجعهته مشروع تعديلات اللائحة.