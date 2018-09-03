وزارة الصحة تشكل مجموعات للتفتيش على المنشآت الصيدلية لمنع الاحتكار

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور مصطفى السيد مدير التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أنه تم تشكيل مجموعات من المفتشين لشن حملات مفاجئة على مخازن شركات التوزيع للتأكد من ضخ الأنسولين والبنسلين التى تقوم بإنتاجة الشركات فى الأسواق .

وقال الدكتور مصطفى السيد مدير التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة لليوم السابع أن المفتشين يعملون بشكل منتظم لمراقبة السوق لمنع الإحتكار أو تهريب الأصناف الدوائية التى يحتاجها السوق المحلى مضيفاً أن التفتيش يحكم قبضتة على جميع الصيدليات والمخازن وشركات الإنتاج والتوزيع.

وأضاف الدكتور مصطفى السيد أن أى منشأة صيدلية يثبت تورطها أو مخالفتها للقوانين يتم تحرير محضر ضدها وإحالتها للنيابة العامة .