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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:24 م
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ننشر تفاصيل عقود المنطقة الاقتصادية الموقعة بالصين باستثمارات 1.1 مليار دولار

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:19 م
ننشر تفاصيل عقود المنطقة الاقتصادية الموقعة بالصين باستثمارات 1.1 مليار دولار الفريق مهاب مميش خلال توقيع العقود بالصين
كتبت- هبة حسام
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على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 3 عقود مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة، فى مجالات الغزل والنسيج وصناعة الألواح الجبسية وصناعة المنتجات غير المنسوجية والخامات الحديثة باستثمارات تزيد عن المليار دولار، للعمل بمنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة .

وفى حضور رئيس الجمهورية فى العاصمة الصينية بكين أمس الأحد، تم توقيع العقد الأول مع شركة شاندونج روى القابضة للغزل والنسيج والتى تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال والأولى على مستوى الصين على مدار الثلاثة أعوام الماضية، حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات تقدر بحوالى 830 مليون دولار لإقامة منطقة صناعية للغزل والنسيج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى ستوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، ويتوقع أن يبلغ حجم المبيعات السنوية لها 600 مليون دولار.

كما تم توقيع العقد الثانى مع شركة تاى شان المحدودة للألواح الجبسية والتى تمتلك أكبر مصنع لصناعة الألواح الجبسية فى العالم، حيث سيتم إقامة مصنع لإنتاج الألواح الجبسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 125 مليون دولار وتوفير مايقرب من 300 فرصة عمل.

أما العقد الثالث مع شركة شيامن يان جيانج للمنتجات غير المنسوجة والخامات الحديثة، حيث تعد الشركة من الشركات المتخصصة فى إنتاج وتوريد المنتجات غير المنسوجة واستخداماتها ولديها براءة اختراع لتلك الأقمشة، وتهدف الشركة لإنشاء مشروع لإنتاج وتوريد المنتجات غير المنسوجة واستخداماتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ استثماراتها حوالى 50 مليون دولار، وستوفر مايقرب من 300 فرصة عمل.

 

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جانب من التوقيع

 

من جانبه، قال الفريق مهاب مميش، إن حجم استثمارات هذه العقود يصل لأكثر من المليار دولار ويوفر حوالى 10.6 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأكد مميش فى بيان له اليوم الاثنين، أن توقيع هذه العقود مع الجانب الصينى يعكس ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من دعم كامل من القيادة السياسية ونجاحا للمشروعات المقامة بها حاليا والتى تزيد عن 109 مشروع، مما يمثل إنطلاقة قوية فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، لما تتميز به من موقع فريد وبنية تحتية متطورة وقوانين وحوافز استثمارية.

فضلا عن التيسير على المستثمرين مما شجع المستثمرين من مختلف دول العالم على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى المصري.

 


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