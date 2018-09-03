نقابة البيطريين تناقش اليوم شروط قيد شركات "التول" الجديدة

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، بمقر دار الحكمة، لبحث مشكلة شركات أدوية التصنيع لدى الغير "التول"، ومشكلتها مع شروط القيد الجديدة التى أقرتها وزارة الصحة مؤخرا.

وأوضح العبد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يشارك بالمؤتمر جميع أصحاب الشركات، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء البيطريين لن تتنازل عن حق أعضائها فى كارت التول البيطرى.

وأشار إلى أن الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بوزارة الصحة، قد اجتمعت بالدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ووعدت بإنهاء المشكلة، مؤكدا أن النقابة ستكمل إجراءاتها للحفاظ على حق أعضائها.

كانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارات جديدة خاصة باشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير "التول"، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الذى أعطى الحق لتلك الشركات فى القيد والتصنيع وممارسة نشاطها، بعد توقفها لمدة 4 سنوات.