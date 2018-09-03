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نشوب حريق بمحطة كهرباء محولات كفر صقر بالشرقية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:04 ص
نشوب حريق بمحطة كهرباء محولات كفر صقر بالشرقية سيارات اطفاء - ارشيفية
الشرقية-فتحية الديب
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نشب منذ قليل، حريق بمحطة كهرباء محولات كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتوجهت الحماية المدنية للسيطرة عليه، وتم اخطار النيابة العامة.
 
تلقي اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمحطة كهرباء محولات كفر صقر الموجودة بكفر القواسم التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
 
وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، والحماية المدنية، بإشراف اللواء أحمد الشوافي مدير الحماية المدنية بالشرقية الى موقع الحادث .
 
 

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